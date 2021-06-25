Власть
Симферопольские чиновники нашли 25 «подозрительных» НТО
Симферопольские чиновники выявили на улицах города 25 нестационарных объектов, имеющих «признаки установленных без правовых оснований». Запросы по данным фактам направлены в профильный департамент.
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Кроме того, ежедневно чиновники крымской столице ведут дежурства по пресечению стихийной торговли возле Центрального рынка, в районе площадей Куйбышева и Московской, на проспекте Победы, а также по улицам Героев Сталинграда, Залесской, 60 лет Октября и на территории Центрального автовокзала.
Также за неделю в торговых объектах Симферополя выявили трех нарушителей указа главы Крыма о соблюдении мер по недопущению распространения коронавируса, составили полсотни админпротоколов по фактам стихийной торговли.. Всего с 10 по 17 июня специалисты выявили 63 нарушения правил благоустройства и выдали предписания об их устранении.
«Также на прошедшей неделе отделом соблюдения технических норм и правил принято 18 заявлений на проведение аварийных земляных работ и два заявления на проведение плановых. Проведено обследование по 12 адресам на предмет восстановления благоустройства, восстановление произведено по всем адресам», – цитирует пресс-служба начальника департамента АТК администрации Симферополя Тарона Мовсесяна.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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