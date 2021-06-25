Симферопольские чиновники нашли 25 «подозрительных» НТО

Симферопольские чиновники выявили на улицах города 25 нестационарных объектов, имеющих «признаки установленных без правовых оснований». Запросы по данным фактам направлены в профильный департамент.

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Кроме того, ежедневно чиновники крымской столице ведут дежурства по пресечению стихийной торговли возле Центрального рынка, в районе площадей Куйбышева и Московской, на проспекте Победы, а также по улицам Героев Сталинграда, Залесской, 60 лет Октября и на территории Центрального автовокзала.

Также за неделю в торговых объектах Симферополя выявили трех нарушителей указа главы Крыма о соблюдении мер по недопущению распространения коронавируса, составили полсотни админпротоколов по фактам стихийной торговли.. Всего с 10 по 17 июня специалисты выявили 63 нарушения правил благоустройства и выдали предписания об их устранении.

«Также на прошедшей неделе отделом соблюдения технических норм и правил принято 18 заявлений на проведение аварийных земляных работ и два заявления на проведение плановых. Проведено обследование по 12 адресам на предмет восстановления благоустройства, восстановление произведено по всем адресам», – цитирует пресс-служба начальника департамента АТК администрации Симферополя Тарона Мовсесяна.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Почему Алушта почти не пострадала от дождей. Во время прошедших мощных ливней в Крыму, в результате которых Керчь и Ялта пережили серьезные наводнения, Алушту спасли рельеф и новые ливневки.

В Гурзуфе размыло подпорную стену, есть угроза обвала. В Гурзуфе существует угроза обвала подпорной стены, которую размыло подтоплением из-за обильных осадков, выпавших в Крыму на минувшей неделе.

Как наводнение повлияло на водохранилища Крыма. Непогода, которая свирепствовала в Крыму несколько дней и привела к наводнениям в Ялте и Керчи, положительно отразилась на наполненности крымских водохранилищ.

Авария в Алуште: без воды остались почти 5 тысяч абонентов. в Алуште из-за большой аварии на напорном водоводе без воды остались 4,8 тыс. абонентов.