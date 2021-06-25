Происшествия
Севастопольский педофил отправится в колонию почти на 20 лет
Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке дело местного жителя, обвинявшегося в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.
Мужчина 1980 года рождения отправится в колонию строгого режима почти на 20 лет.
«(Он) судом первой инстанции был признан виновным по пятнадцати эпизодам преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 (11 преступлений) и ч. 2 ст. 135 (4 преступления) УК РФ (насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Указанные действия злоумышленник совершал в отношении 9 несовершеннолетних в течение шести лет», – сообщила пресс-служба севастопольского суда.
Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима, по выходу из которой его свобода будет ограничена на 2 года.
Суд также лишил подсудимого права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, на 18 лет.
Приговор вступил в законную силу.
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