Севастопольский педофил отправится в колонию почти на 20 лет

Севастопольский городской суд рассмотрел в апелляционном порядке дело местного жителя, обвинявшегося в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних.

Мужчина 1980 года рождения отправится в колонию строгого режима почти на 20 лет.

«(Он) судом первой инстанции был признан виновным по пятнадцати эпизодам преступлений, предусмотренных п. б ч. 4 ст. 132 (11 преступлений) и ч. 2 ст. 135 (4 преступления) УК РФ (насильственные действия сексуального характера и развратные действия в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста). Указанные действия злоумышленник совершал в отношении 9 несовершеннолетних в течение шести лет», – сообщила пресс-служба севастопольского суда.

Мужчина получил наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима, по выходу из которой его свобода будет ограничена на 2 года.

Суд также лишил подсудимого права заниматься трудовой деятельностью в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей, на 18 лет.

Приговор вступил в законную силу.

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