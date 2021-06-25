Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 192 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 6096 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 142 человека, выздоровевших за весь период – 42 775 человек.

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