Решение о проходе британского эсминца рядом с Крымом принял Джонсон

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Решение о проходе военного корабля «Дефендер» (HMS Defender ) вблизи Крыма принимал лично премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники газеты отмечают, что маршрут корабля стал предметом спора между министром обороны Беном Уоллесом и главой МИД Домиником Раабом. Глава дипведомства якобы был несогласен с прохождением корабля в регионе, так как опасался, что Кремль может использовать это в свою пользу, пишет издание.

Официального подтверждения информации The Telegraph нет.

Накануне сообщалось, что Борис Джонсон заявил, что экипаж эсминца действовал законно, так как Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым. Королева Елизавета II передала экипажу «Дефендера» наилучшие пожелания.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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