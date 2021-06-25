Прогноз погоды в Крыму на пятницу 25 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 25 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 88 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 13 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 87 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 21, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 24, в Николаевке - 21, в Севастополе - 20, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 22, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 25, на Кипре - 24, в Одессе - 21, в Сочи - 22, в Турции - 25, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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