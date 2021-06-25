Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.6
воздух +26
море +20

Власть

Правительство Севастополя ужесточило требования к собственной работе

Среди основных критериев: ответы на обращения граждан и оперативное устранение выявленных нарушений.

Правительством Севастополя были утверждены показатели эффективности деятельности заместителя губернатора, председателя правительства, а также глав департаментов в 2021 году. Соответствующее решение было принято в ходе вчерашнего заседания.

«За основу взят перечень показателей, которые действовали в предыдущих периодах, поскольку они вытекают из профильных Указов Президента Российской Федерации и утвержденных программ. Однако есть изменения по трем существенным направлениям», – сообщил начальник главного контрольного управления Севастополя Вячеслав Аксенов.

Контроль, по его словам, будет усилен за:

- количеством ответов на обращения граждан, направленных в установленный срок,

- своевременной уплатой налогов и сборов,

- своевременным исполнением выданных предписаний и представлений.

Ответственность за несоблюдение установленных требований будет возложена на руководителей органов исполнительной власти или профильных заместителей губернатора.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

ЕС на год продлил санкции в отношении Крыма и Севастополя. Евросоюз на год продлил санкции против Крыма и Севастополя.

Налоговая освободила экс-главу «ЕдРо» в Севастополе от взносов до 3000 года. Похоже, в службе очень уважают Бориса Колесникова и верят в его долголетие.

Власти закрыли въезд в затопленную Ялту. Власти Ялты закрыли въезд в город из-за подтоплений в результате сильного ливня, сообщила глава администрации Янина Павленко.

Аксенов рискует «утонуть» из-за скандала в Керчи. PR-блок крымского правительства в очередной раз подставил главу республики Сергея Аксенова.

Потоп в Крыму
В Ялте взвинтили цены на такси

В Ялте взвинтили цены на такси

В Ялте взлетели цены на такси.

Потоп в Крыму
Дезинфекция системы водоснабжения в Ялте и Гурзуфе продолжится сегодня ночью

Дезинфекция системы водоснабжения в Ялте и Гурзуфе продолжится сегодня ночью

Дезинфекция системы водоснабжения будет проводиться сегодня ночью на некоторых улицах в Ялте и Гурзуфе.

Происшествия
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.

Коронавирус в Крыму
Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост каждый день: сводка о новых заражениях в Крыму

За 24 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 232 случая коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации