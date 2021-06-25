Правительство Севастополя ужесточило требования к собственной работе

Среди основных критериев: ответы на обращения граждан и оперативное устранение выявленных нарушений.

Правительством Севастополя были утверждены показатели эффективности деятельности заместителя губернатора, председателя правительства, а также глав департаментов в 2021 году. Соответствующее решение было принято в ходе вчерашнего заседания.

«За основу взят перечень показателей, которые действовали в предыдущих периодах, поскольку они вытекают из профильных Указов Президента Российской Федерации и утвержденных программ. Однако есть изменения по трем существенным направлениям», – сообщил начальник главного контрольного управления Севастополя Вячеслав Аксенов.

Контроль, по его словам, будет усилен за:

- количеством ответов на обращения граждан, направленных в установленный срок,

- своевременной уплатой налогов и сборов,

- своевременным исполнением выданных предписаний и представлений.

Ответственность за несоблюдение установленных требований будет возложена на руководителей органов исполнительной власти или профильных заместителей губернатора.

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