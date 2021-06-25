Почему Алушта почти не пострадала от дождей

Во время прошедших мощных ливней в Крыму, в результате которых Керчь и Ялта пережили серьезные наводнения, Алушту спасли рельеф и новые ливневки.

Об этом рассказала глава администрации города Галина Огнева.

По словам чиновницы, городу повезло пережить осадки с минимальными последствиями, в первую очередь, благодаря рельефу.

«У нас немного другое расположение. Ялта более низинная, а в Алуште все прошлом насквозь очень быстро, - пояснила Огнева. – Мы держали на контроле набережную, нам тоже приходилось там проводить работы. Но мы накануне серьезно прочистили ливневки. И еще нас спасло то, что мы совсем недавно ремонтировали большое количество дорог, и на дорогах везде были поставлены новые ливнеприемники. Это сыграло ключевую роль: вся вода пошла туда».

Самый большой урон непогода нанесла селу Запрудному, которое находится выше в горах. Там, по словам чиновницы, пострадали дороги и один из домов.

«Сейчас я занимаюсь там двумя дорогами, имущество некоторых жителей тоже пострадало – но это, разумеется, никак не сравнить с тем, что было в Ялте и Керчи. Мы стараемся там решить ситуацию своими силами, не напрягая (Совет министров республики – ред.), потому что я понимаю, что Керчь и Ялта – это значительно серьезнее, чем у нас», - отметила Огнева.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе.

По предварительным подсчетам, только восстановление поврежденных дорог обойдется в 5,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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