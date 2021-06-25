Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте установлен единый тариф на поездки в такси ● Туристы специально едут в Ялту, чтобы посмотреть на последствия стихии ● Десятки объектов культурного наследия повреждено наводнениями в Крыму ● Военные завершили основные работы по ликвидации последствий ЧС в Крыму ● Дезинфекция системы водоснабжения в Ялте и Гурзуфе продолжится сегодня ночью
Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю
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С понедельника в регионе начнут брать пробы воды в местах отдыха.
Об этом на оперативном штабе по вопросам ликвидации последствий наводнения заявила руководитель Межрегионального управления Ропотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
«Завтра к вечеру будет понимание, какие пляжи у нас пройдут первоочередной отбор проб. Хочу обратить внимание пользователей пляжей – в списке первоочередного обследования, понятно, что это не будут пляжи, расположенные в центре. Это будут все те пляжи, которые попали в зону стихийного бедствия», — сказала Пеньковская.
По ее словам, «эта работа начнется уже с понедельника» и будет проводиться поэтапно. Также Наталья Пеньковская в очередной раз призвала гостей Ялты временно воздержаться от купания в море, вблизи закрытых пляжей центральной Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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