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Потоп в Крыму

Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю

22:07 пятница, 25 июня 2021
Ялта
Пляжи центра Ялты будут закрыты еще неделю

фото © riafan.ru

С понедельника в регионе начнут брать пробы воды в местах отдыха.

Об этом на оперативном штабе по вопросам ликвидации последствий наводнения заявила руководитель Межрегионального управления Ропотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.

«Завтра к вечеру будет понимание, какие пляжи у нас пройдут первоочередной отбор проб. Хочу обратить внимание пользователей пляжей – в списке первоочередного обследования, понятно, что это не будут пляжи, расположенные в центре. Это будут все те пляжи, которые попали в зону стихийного бедствия», — сказала Пеньковская.

По ее словам, «эта работа начнется уже с понедельника» и будет проводиться поэтапно. Также Наталья Пеньковская в очередной раз призвала гостей Ялты временно воздержаться от купания в море, вблизи закрытых пляжей центральной Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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