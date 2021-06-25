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Курортный сезон

Отмены бронирования на основных курортах Крыма выросли на 30 процентов

09:12 пятница, 25 июня 2021
Отмены бронирования на основных курортах Крыма выросли на 30 процентов

фото © Новости Крыма

После возобновления авиасообщения с Турцией в Крыму изменился туристический поток, сообщил сервис бронирования жилья.

«Аналитики сервиса не видят сильного снижения турпотока из-за «турецкого феномена» и случившегося наводнения в Ялте и Керчи 18 июня. Однако около 30% отмен в июне приходится на Ялту, Евпаторию, Сочи, Алушту и Анапу. При этом общая доля отмен незначительная и составляет около 2%», – уточнили в TVIL.RU.

Данные предоставлены на основании бронирований жилья на период с 18 по 30 июня, в сравнении с началом месяца, отметили в пресс-службе сервиса.

По данным сервиса, в июле ожидается увеличение турпотока на 40% в Крыму и на 50% – в Краснодарском крае. Евпатория и Феодосия планируют принять в июле на 30% больше туристов, чем в июне.

Напомним, в связи с затоплением Ялты туристы отказывались от брони в гостиницах и отелях города.

А спикер крымского парламента заявил вчера о «массовом исходе» туристов из Ялты.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты. Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

Власти Ялты заверили туристов в безопасности отдыха на территории региона. Безопасность гостей, отдыхающих в ялтинском регионе, полностью обеспечена.

Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте. В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут. Российские граждане начали отказываться от ранее забронированных путевок на отечественные курорты ради поездки в Турцию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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Отмены бронирования на основных курортах Крыма выросли на 30 процентов

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После возобновления авиасообщения с Турцией в Крыму изменился туристический поток, сообщил сервис бронирования жилья.

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