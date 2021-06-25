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Происшествия

Охранник из Судака пытался продать полкило марихуаны

12:02 пятница, 25 июня 2021
Судак

Сотрудники УФСБ задержали жителя Судака 1980 года рождения при попытке сбыта наркотических средств.

Мужчина, работавший охранником в одном из оздоровительных учреждений полуострова, покупал марихуану, чтобы впоследствии продать местному населению.

При задержании силовики обнаружили в его автомобиле порядка 500 грамм марихуаны.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Также уголовное дело возбуждено против покупателя — жителя Симферополя — по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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