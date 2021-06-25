Происшествия
Охранник из Судака пытался продать полкило марихуаны
Сотрудники УФСБ задержали жителя Судака 1980 года рождения при попытке сбыта наркотических средств.
Мужчина, работавший охранником в одном из оздоровительных учреждений полуострова, покупал марихуану, чтобы впоследствии продать местному населению.
При задержании силовики обнаружили в его автомобиле порядка 500 грамм марихуаны.
Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере». Также уголовное дело возбуждено против покупателя — жителя Симферополя — по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере». Санкции данных статей предусматривают до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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