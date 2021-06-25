Новый рекорд: в июне аэропорт Симферополь обслужил свыше 260 рейсов

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Аэропорт Симферополь установил исторический рекорд по количеству рейсов за сутки: 19 июня – аэропорт обслужил 268 пассажирских рейсов, сообщили в пресс-службе авиаузла.

Ранее в сутки Симферополь принимал и отправлял не более 250 рейсов.

20 июня впервые за год и впервые в истории в июне международный аэропорт «Симферополь» за сутки принял и отправил более 40 тыс. пассажиров. До этого такой пассажиропоток фиксировали только в августе и сентябре прошлого года.На данный момент маршрутная аэрокарта Крыма насчитывает 63 направления.

Ааэропорт «Симферополь» обслужил с начала 2021 года два миллиона человек, пассажиропоток впервые превысил такой рубеж уже в первом полугодии.

Также рекордный пассажиропоток в Крым вынудил симферопольский аэропорт частично задействовать международную зону терминала для обслуживания внутренних рейсов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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