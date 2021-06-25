На месте виноградника в Балаклаве обнаружили человеческие останки

Человеческие останки на склоне горы Аскети – о такой находке сообщили жители Балаклавы. Фрагменты костей обнаружили рядом со следами от гусениц техники, которая работала в окрестностях бывших виноградников.

В период Крымской войны в этих местах располагался английский госпиталь.

По тропам на склоне горы Аскети Вера Унтилова ходит с юности. Раньше здесь были виноградники, а недавно на месте, где прошла сельскохозяйственная и строительная техника, обнажились человеческие останки.

Жители Балаклавы рассказывают, что найденные ими фрагменты похожи на части черепа, а если пройти чуть дальше, то в земле можно найти керамические осколки.

По мнению Веры Унтиловой, эти находки и древнегреческие корни в названии горы говорят о том, что люди были погребены здесь много веков назад. А некоторые севастопольские историки считают, это останки солдат армии союзников. Во время Крымской войны в Балаклаве – выше крепости Чембало – был развернут английский госпиталь. А чуть позже – к лету 1855 года – неподалеку от него расположили еще один – сардинский.

«15 июня был построен первый сардинский госпиталь выше этой высоты, а 1 августа – второй. А назывались они морские, потому что находились близко к морю. И в эти месяцы в общей сложности умерло свыше двух тысяч человек сардинцев от болезней различных, а убитых и раненых было около 30 человек всего лишь», – рассказал краевед Евгений Дубовик.

Косвенно предположение, что найденные останки – это останки английских или сардинских солдат, болевших холерой, подтверждает тот факт, что рядом с костями не найдены ни пуговицы, ни фрагменты ткани. Людей, умерших от тяжелых инфекционных заболеваний во время Крымской войны, часто погребали обнаженными недалеко от госпиталя. Воспоминания об эпидемии холеры в середине XIX столетия хранят и изображения, на которых – знаменитая британская медсестра Флоренс Найтингейл едет в Балаклаву.

«Флоренс Найтингейл дважды посещала Севастополь, правда, с краткими визитами. Но сюда она тоже поднималась, в этот палаточный лазарет. И этому является подтверждением гравюра», – говорит директор некоммерческого фонда «Севастополь» Михаил Юрлов.

Но поисковики решили проверить еще одну версию – возможно, это захоронение времен Второй мировой войны. Несмотря на хрупкость костей, они допускают датирование останков серединой XX века.

«Я считаю, необходимо, во-первых, узнать, чьи останки – историю свою знать необходимо, а во-вторых, конечно, нужно их предать земле! Кости должны быть захоронены». – заявила житель Балаклавы Вера Унтилова.

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