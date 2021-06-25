Происшествия
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории
фото © Pixabay
Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«По предварительной информации, 25 июня в 9.35 в центре города водитель автомобиля Honda, осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: трехлетним ребенком в коляске и девятилетним мальчиком», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пешеходов для оказания помощи доставили в больницу. «У детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала», – уточнили в МВД.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам начатого расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте стихия «утопила» владельцев нелегальных мини-отелей. Полный список пострадавших и поврежденного имущества во время наводнения в Ялте должен быть составлен к 28 июня.
35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте. 35 крокодилов переехали на временное проживание в алуштинский аквариум из ялтинского крокодиляриума, который оказался затопленным из-за аномальных ливней.
Под Симферополем перевернулся автобус, перевозивший 19 детей. Сегодня вечером на трассе Симферополь — Алушта перевернулся автобус, перевозивший 19 детей из Ямало-Ненецкого округа.
В МВД прокомментировали информацию о «похищенной» женщине в Ялте. Распространяемая в социальных сетях информация о похищении женщины в Ялте является недостоверной, заявили в МВД по Республике Крым.
В Ялте взвинтили цены на такси
В Ялте взлетели цены на такси.
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории
Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.
Власти разъяснили порядок въезда в Крым для туристов
Власти Крыма разъяснили порядок въезда в республики для туристов во время пандемии. Подробная информация опубликована на сайте минкурортов Крыма.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
22 июня
Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания
19 часов назад
Какой сегодня праздник 25 июня фото
Сегодня, 25 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.