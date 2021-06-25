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Происшествия

Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

14:17 пятница, 25 июня 2021
Евпатория
Легковушка сбила женщину с двумя детьми в Евпатории

фото © Pixabay

Полицейские проводят проверку по факту аварии, в которой пострадали два ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«По предварительной информации, 25 июня в 9.35 в центре города водитель автомобиля Honda, осуществляя движение на регулируемом перекрестке, допустил выезд на тротуар, по которому передвигалась женщина с двумя детьми: трехлетним ребенком в коляске и девятилетним мальчиком», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пешеходов для оказания помощи доставили в больницу. «У детей диагностированы ушибы и ссадины. Женщина не пострадала», – уточнили в МВД.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. По результатам начатого расследования будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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