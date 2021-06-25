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Курортный сезон

Кубани предрекли конец турсезона из-за новых антиковидных мер

10:19 пятница, 25 июня 2021
Кубани предрекли конец турсезона из-за новых антиковидных мер

фото © pixabay.com

Введение новых ограничений в отношении отдыхающих в Краснодарском крае приведет к падению турпотока в регион на 50-80%.

Такой прогноз озвучили представители крупных туроператоров.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что с 1 июля отели, гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря региона будут принимать отдыхающих только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа приехать на отдых в Краснодарский край можно будет только по сертификату о вакцинации.По словам гендиректора национального туроператора «Алеан» Ильи Уманского, данные ограничений по сути означают «конец сезона» в Краснодарском крае.

«Мы фактически дарим туристов российских курортов другим направлениям и подталкиваем их к выезду за рубеж. Очевидно, что подобные меры избыточны, особенно на фоне того, что зарубежные направления и страны принимают путешественников на более гибких условиях, а не только на основании обязательной вакцинации», – сказал Уманский «Вестнику АТОР».

По прогнозам оператора, около половины туристов, которые забронировали путевки на Кубань, не доедут до курорта, потому что просто не успеют вакцинироваться из-за больших очередей на прививку.

Руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин прогнозирует, что  поток туристов в Краснодарский край в июле по уже реализованным турам уменьшится на 20% за счет туристов, для которых платные ПЦР-тесты будут большой финансовой нагрузкой.

При этом уже в августе, по его оценкам, потери турпотока составят 80%.

«Учитывая то, что между первой и второй прививкой должен пройти 21 день, в августе смогут заехать только те, кто успел привиться первым компонентом 7-8 июля. То есть у туристов есть только неделя для получения сертификата», – пояснил он.

В этой ситуации потери для Краснодарского края, четверть годового дохода которого формируется за счет туристической отрасли, могут быть очень серьезными, полагают участники рынка.

В АТОР считают, что для въезда на российские курорты должны действовать такие же нормы, как в зарубежных странах. Например, Турция готова принимать туристов из России по нескольким документам на выбор: сертификат о вакцинации (без тестов), сделанный за 72 часа по прибытии ПЦР-тест, антиген-тест или медсправка о перенесенном заболевании.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму. Снижения цен на курортах юга России – в Крыму и Краснодарском крае – не стоит ждать раньше середины июля, когда в отелях появятся свободные места.

Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты. Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

Власти Ялты заверили туристов в безопасности отдыха на территории региона. Безопасность гостей, отдыхающих в ялтинском регионе, полностью обеспечена.

Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте. В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

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