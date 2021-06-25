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Происшествия

Крымчанин приговорен к трем годам колонии за изнасилование пенсионерки

08:13 пятница, 25 июня 2021

Нижнегорский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю за изнасилование 62-летней односельчанки.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Судом установлено, что в феврале текущего года в ночное время суток обвиняемый, находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния в силу ее заболевания и престарелого возраста», – сообщили в суде.

По данному уголовному делу потерпевшая гражданский иск не заявляла. Во время судебного разбирательства мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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