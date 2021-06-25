Происшествия
Крымчанин приговорен к трем годам колонии за изнасилование пенсионерки
Нижнегорский районный суд вынес приговор 47-летнему местному жителю за изнасилование 62-летней односельчанки.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
«Судом установлено, что в феврале текущего года в ночное время суток обвиняемый, находясь в доме потерпевшей в состоянии алкогольного опьянения, совершил половое сношение с применением насилия к потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния в силу ее заболевания и престарелого возраста», – сообщили в суде.
По данному уголовному делу потерпевшая гражданский иск не заявляла. Во время судебного разбирательства мужчина вину признал полностью и раскаялся в содеянном.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 131 УК РФ и назначил ему наказание в виде трех лет колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Гаишник из Севастополя попался на езде с «чужими» номерами в Краснодаре. Сотрудник ГИБДД Севастополя был уволен после того, как попался на территории соседнего региона с номерами, принадлежащими другому транспортному средству.
В Крыму ФСБ задержала «агента украинских спецслужб». В Симферополе задержан местный житель, который, по мнению ФСБ, «занимался сбором информации о полетах российской авиации и передал данные украинской стороне».
Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителя отверткой. Убийство произошло на почве внезапно разгоревшегося между сожителями конфликта.
Крымчанина уличили в растрате крупного государственного гранта. Главу фермерского хозяйства из Раздольненского района Крыма уличили в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие фермерского хозяйства.
Какой сегодня праздник 25 июня фото
Сегодня, 25 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Оползень грозит разрушить музей «Поляна сказок» в Ялте
В результате наводнения в Ялте произошло обрушение подпорной стены в музее под открытым небом «Поляна сказок», начавшийся оползень угрожает объекту.
Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар
Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.
Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма
Британский журналист Джонатан Бил, находившийся на эсминце Королевского флота Defender во время его пребывания у берегов Крыма, опубликовал видео, на котором показаны действия экипажа корабля.
18 часов назад
Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
22 часа назад
МЧС предупредило об ожидающихся в Крыму ливнях
18 часов назад
В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи фото
В Керчи на территории возле оптового рынка образовались груды овощей и фруктов, испорченных в результате наводнения, которое произошло на минувшей неделе.