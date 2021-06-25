Киношники ищут крымчан с упитанными животами

Необычное объявление о наборе актеров появилось сегодня в социальных сетях, пишет «КП-Крым».

Для съемок в массовке приглашают людей с аппетитными формами.

«Требуются как мужчины, так и женщины крупного телосложения, от 35 лет и с ярко выраженным животом», — говорится в сообщении.

27 и 28 июня желающие смогут сыграть роли посетителей ночного клуба. Съемки будут проходить ночью в селе Поповка и в поселке Мирном.

Крымский полуостров славится своей киногеничностью. Режиссеры со всех уголков страны приезжают сюда на протяжении многих лет за фактурными кадрами.

Ни для кого не секрет, что «Человек-Амфибия», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Человек с бульвара Капуцинов» и многие другие кинохиты были сняты именно на живописном Крымском полуострове.

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