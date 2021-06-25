Общество
Какой сегодня праздник 25 июня
фото © pixabay.com
Сегодня, 25 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День дружбы и единения славян
Фото russian7.ru
25 июня славяне всего мира, а это более 300 миллионов человек, отмечают День дружбы и единения славян.
Этот праздник был учрежден в 90-х годах 20 века и был создан для того, чтобы разные ветви славянских народов помнили о своих исторических корнях, стремились сохранить свою культуру и многовековую связь друг с другом. Он появился как следствие распада СССР, когда образовалось больше независимых славянских государств, и возникла необходимость к налаживанию дружественных и партнерских отношений в новых условиях.
Первыми государствами, сделавшими серьезные шаги в этом направлении, стали Россия и Беларусь: они подписали ряд соглашений о взаимном сотрудничестве на равных условиях.
День моряка (International Day of the Seafarer)
Фото utro.ru
Ежегодно 25 июня отмечается День моряка или, по-другому, День мореплавателя (Day of the Seafarer).
Решение о праздновании было принято в 2010 году. Государства-члены Международной морской организации, ИМО (англ. International Maritime Organization, IMO), входящие в ООН, подписали на конференции в Маниле резолюцию №19, послужившую основанием учреждения этой международной даты.
В резолюции подчеркивалось, что специальный день для людей всех морских профессий необходим, потому что вклад моряков в дело международной торговли, мировой экономики и в развитие гражданского общества в целом неоценим. Эти слова были адресованы к 1,5 миллионам профессионалов, связавших свою жизнь с водной стихией.
Петр Солнцеворот
Народный праздник «Петр Солнцеворот» отмечается 25 июня (по старому стилю - 12 июня). В православном церковном календаре это день памяти преподобного Петра Афонского. Другие названия праздника: «Петр», «Петр рыболов», «Петр капустник», «Онуфрий Передерник», «Поворот». 25 июня завершается летнее солнцестояние. Начинается жара, которая обычно стоит сорок дней. Огородники в этот день рассаживают последнюю рассаду.
Также сегодня, 25 июня, отмечают такие праздники:
- Глобальный день «Битлз» (Global Beatles Day)
- День памяти преподобного Онуфрия Великого
- День работников статистики России
- День таможенной службы Украины
- День улыбок незнакомым людям
- Всемирный день витилиго (World Vitiligo Day)
- День Аугсбургского вероисповедания
- День борьбы с американским империализмом в КНДР
- День клубничного парфе (National Strawberry Parfait Day) в США
- День цветного телевидения (Color TV Day) - США
- День сома (National Catfish Day) в США
- День учителя в Гватемале
- День посадки деревьев на Филиппинах
- День начала Корейской войны
- День государственности Словении
Сегодня именины празднуют: Тимофей, Иван, Петр, Феофан, Феофил, Степан, Юлиан, Андрей, Пафнутий, Авксентий, Иона, Зенон, Анна, Вассиан, Гвидон, Арсений (Арсентий), Ираклемон (Иракламвон), Онуфрий (Ануфрий).
Что происходило 25 июня в прошлые годы
1178 - пятеро кентерберийских монахов наблюдали какой-то взрыв на Луне. Предполагают, что это было столкновение метеора с Луной, в результате которого образовался кратер Джордано Бруно.
1439 - Базельский собор объявил римского папу Евгения IV еретиком и низложил его.
1498 - в Китае изобретена зубная щетка (дата приблизительная).
1503 - корабль Христофора Колумба потерпел крушение у берегов Ямайки.
1580 - опубликована «Книга согласия», в которой были изложены основы лютеранства.
1630 - губернатор Уинтроп впервые в истории США применил вилку для еды.
1762 - российский император Петр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви.
1783 - французский химик Антуан Лоран Лавуазье сообщил на заседании Парижской академии наук, что водаэто соединение водорода и кислорода.
1794 - в связи с революцией во Франции Екатерина II запретила продажу в России французских товаров.
1813 - в Казанском соборе Санкт-Петербурга похоронен великий русский полководец Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов.
1844 - начата добыча золота в Забайкалье.
1863 - Сегун Токугава повелел изгнать из Японии всех иностранцев.
1872 - в Германии запрещена деятельность Ордена иезуитов.
1878 - начался Берлинский конгресс, подтвердивший независимость Черногории, Сербии и Румынии.
1946 - СССР вступает в Международную футбольную федерацию.
1950 - начало Корейской войны.
1969 - образована группа «Машина времени».
1971 - В Великобритании министр образования Маргарет Тетчер объявила о том, что прекращена выдача бесплатного молока ученикам начальных школ.
1998 - официально вышла операционная система «Windows 98».
2009 - власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 июня. Какие праздники будут завтра?
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