Потоп в Крыму
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Как наводнение повлияло на водохранилища Крыма
фото © Новости Крыма
Непогода, которая свирепствовала в Крыму несколько дней и привела к наводнениям в Ялте и Керчи, положительно отразилась на наполненности крымских водохранилищ.
Об этом рассказала руководитель отдела гидрологии и гидрологических прогнозов крымского гидрометцентра Наталья Охременко.
«Аянское уже несколько суток заполнено на 100% благодаря подпитке карстовых вод с нижнего плато Чатырдага. Партизанское водохранилище заполнено почти на 40%, Симферопольское на 23%, при том, что было всего 18%. Чернореченское заполнено на 70,3%, Счастливенское – 90% и Загорское – 75%. Последнее мы уже и не ожидали увидеть заполненным на столько. Изобильненское в Алуште заполнилось до 40%, Кутузовское до 62%. Белогорское – 46,8%», - рассказала гидролог.
Она отметила, что таких сильных осадков на полуострове в данный период никто не ожидал.
«Ситуация, конечно улучшилась. Но никто не мог предсказать сложившуюся гидрометеорологическую обстановку. В теплое время года у нас осадки приходятся на май – начало июня, а дальше уже ждать нечего, засуха начинается. Да, в июне прогнозы показывали чуть выше нормы осадков, но такого никто не ждал», - подчеркнула Наталья Охременко.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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