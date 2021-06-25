Два военных автомобиля перевернулись на трассе Керчь - Симферополь

Два автомобиля минобороны РФ попали в аварию и перевернулись на трассе Керчь – Симферополь.

Госавтоинспекция МВД по Республике Крым предупредила о затруднении движения на участке дороги.

«По причине ДТП затруднено движение на 124-м километре автодороги «Таврида» со стороны Симферополя в направлении Керчи, в районе поворота на поселок Льговское», – сообщили в МВД.

Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях очевидцы. Судя по кадрам, в аварию попала боевая машина ЗРК «Оса», которую на жесткой сцепке везла ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ.

Сотрудники полиции призвали автомобилистов быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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