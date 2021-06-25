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Дезинфекция системы водоснабжения в Ялте и Гурзуфе продолжится сегодня ночью
фото © Новости Крыма
Дезинфекция системы водоснабжения будет проводиться сегодня ночью на некоторых улицах в Ялте и Гурзуфе.
Об этом сообщили на госпредприятии «Водоканал ЮБК».
«С 20.00 25 июня до 6.00 26 июня в Ялте будет проводиться дезинфекция системы водоснабжения на улицах Дражинского, Верхне-Слободской, Средне-Слободской, Нижне-Слободской, Данченко, Толстого, Фонтанной, Массандровской, а также в переулках Толстого и Матросском и домах №№1 – 31 на улице Свердлова, а в Гурзуфе – в домах №№8, 18, 20, 22 и 26 по улице 60 лет СССР, №№5 – 8 и 18 на улице Ореховой, №№ 3 и 13 на улице Виноградной, №№2, 6 и 10 улицы Артековской, №№9 – 12, 19 – 23, 26, 30, 32, 34 и 36 улицы Подвойского и №№1 – 6, 22 и 30 улицы Соловьева», – уточнили на предприятии.
Кроме того, добавили в водоканале, следующей ночью специалисты предприятия приступят к дезинфекции системы водоснабжения в Кореизе.
В «Водоканале ЮБК» подчеркнули, что в период работ запрещается потреблять воду из системы водоснабжения для питьевых нужд «в связи с риском отравления хлором».
«Также процедура дезинфекции будет сопровождаться отключением воды на вышеуказанных улицах», – отметили на предприятии и заверили, что в случае необходимости будет организован подвоз питьевой воды, а заявку на подвоз можно оставить по телефону +79789095690.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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