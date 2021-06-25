Потоп в Крыму
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Десятки объектов культурного наследия повреждено наводнениями в Крыму
Храм Святого Иоанна Предтечи (Керчь) | фото © Википедия
Наводнения, охватившие несколько городов и районов Крыма на прошлой неделе, повредили порядка 30 объектов культурного наследия.
Об этом «Интерфаксу» сообщил замминистра культуры республики Андрей Ростенко.
«Объектов, которые подверглись подтоплению, достаточно много. В Ялте, Феодосии и Керчи это пара-тройка десятков, но мониторинг продолжается», – уточнил Ростенко.
В числе причин подтоплений этих объектов – низинное расположение и плохое состояние зданий. На некоторых объектах повреждена крыша и забита ливневка. При этом Ростенко отметил, что конструкции зданий не нарушены и «катастрофического ущерба нигде нет».
Наиболее известный объект из попавших в зону подтопления – церковь Иоанна Предтечи VIII-XI веков в центре Керчи. В настоящий момент ее состояние оценено как ограниченно удовлетворительное. Объект стоит в плане на реставрацию.
Также в Керчи, по словам замминистра культуры Крыма Татьяны Манежиной, подтоплены Царский курган – гробница IV века до н.э. и Аджимушкайские каменоломни.
С 17 июня полуостров накрывали обильные осадки, ставшие причиной наводнений в нескольких десятках населенных пунктов Крыма. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и село Приозерное в Ленинском районе. Во время наводнения было подтоплено несколько сотен домовладений, в Ялте погиб мужчина, женщина пропала без вести. В регионе действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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