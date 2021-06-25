Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Военную технику через Крымский мост стягивают в Ялту ● Оползень грозит разрушить музей «Поляна сказок» в Ялте ● В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи ● Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания ● Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень
Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар
фото © RT
Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании комиссии по ЧС в регионе в четверг.
«Оценка утерянного товара вряд ли будет производиться, это сделать невозможно. Будет идти речь о компенсации за ремонт помещений, которые пострадали, и дальнейших мерах поддержки, связанных с нашими фондами микрофинансирования и кредитования, прямых мер поддержки, беспроцентных кредитов и так далее», – сказал глава РК.
Аксенов добавил, что в Ялте начинается оценка автомобилей, поврежденных в результате наводнения в Ялте.
«Хочу сказать и крымчанам, и гостям республики: у нас пока нет инструмента и нет прецедентов по автотранспорту, однако после оценки всего ущерба, когда мы поймем размер (ущерба) и количество пострадавших, будут приняты решения. Скорее всего, окончательно все решения по автотранспорту будут объявлены во вторник 29 июня на штабе в Ялте», – заверил руководитель региона.
На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. По предварительным подсчетам, только восстановление поврежденных дорог обойдется в 5,5 миллиарда рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крым оказался в лидерах по уровню конфликтности бизнеса. В России отмечается рекордный уровень конфликтности бизнес-среды. Снятие большинства карантинных ограничений привело к тому, что компании принялись разрешать отложенные споры и продвигать приостановленные проекты.
В Ялте разграбили элитную многоэтажку. В Ялте всем желающим обзавестись курортной недвижимостью наглядно продемонстрировали, насколько безопасно покупать жилье в «элитных» новостройках.
В Симферополе руководство предприятия задолжало сотрудникам более 5 млн рублей зарплаты. В Симферополе в отношении предприятия и его директора возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 5.27 КоАП России (нарушение трудового законодательства) из-за невыплаты зарплаты сотрудникам, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
В Севастополе растут цены на недвижимость из-за повышенного спроса. Риелторы отмечают рост цен на недвижимость в Севастополе на фоне повышенного в спроса.
Какой сегодня праздник 25 июня фото
Сегодня, 25 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Оползень грозит разрушить музей «Поляна сказок» в Ялте
В результате наводнения в Ялте произошло обрушение подпорной стены в музее под открытым небом «Поляна сказок», начавшийся оползень угрожает объекту.
Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар
Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.
Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма
Британский журналист Джонатан Бил, находившийся на эсминце Королевского флота Defender во время его пребывания у берегов Крыма, опубликовал видео, на котором показаны действия экипажа корабля.
18 часов назад
Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания
13 часов назад
Сводка о новых заражениях в Крыму
22 часа назад
МЧС предупредило об ожидающихся в Крыму ливнях
18 часов назад
В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи фото
В Керчи на территории возле оптового рынка образовались груды овощей и фруктов, испорченных в результате наводнения, которое произошло на минувшей неделе.