Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар

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Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов на заседании комиссии по ЧС в регионе в четверг.

«Оценка утерянного товара вряд ли будет производиться, это сделать невозможно. Будет идти речь о компенсации за ремонт помещений, которые пострадали, и дальнейших мерах поддержки, связанных с нашими фондами микрофинансирования и кредитования, прямых мер поддержки, беспроцентных кредитов и так далее», – сказал глава РК.

Аксенов добавил, что в Ялте начинается оценка автомобилей, поврежденных в результате наводнения в Ялте.

«Хочу сказать и крымчанам, и гостям республики: у нас пока нет инструмента и нет прецедентов по автотранспорту, однако после оценки всего ущерба, когда мы поймем размер (ущерба) и количество пострадавших, будут приняты решения. Скорее всего, окончательно все решения по автотранспорту будут объявлены во вторник 29 июня на штабе в Ялте», – заверил руководитель региона.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. По предварительным подсчетам, только восстановление поврежденных дорог обойдется в 5,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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