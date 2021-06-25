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Потоп в Крыму

35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте

07:32 пятница, 25 июня 2021
Ялта
35 крокодилов и 40 черепах пережили потоп в Ялте

фото © Новости Крыма

35 крокодилов переехали на временное проживание в алуштинский аквариум из ялтинского крокодиляриума, который оказался затопленным из-за аномальных ливней.

Еще столько же зубастых рептилий «героически пережили потоп», не покидая родных стен. Об этом журналистам рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Когда начался потоп, первое, что начали делать работники ялтинского крокодиляриума – это спасать животных. 40 уникальных черепах было спасено здесь от затопления и перевезено в Алушту. Здесь находилось 70 крокодилов: можете себе представить, в каких условиях оказались ребята, когда отключился свет, все заливало, и крокодилы попали в свою естественную среду, когда вода перенесла их через ограды », - рассказала мэр Ялты.

Сотрудники крокодиляриума поймали и перевезли в Алушту 35 крокодилов, еще 35 – это нильские представители вида – остались дома.

«Наверное, они единственные во всей Ялте почувствовали облегчение и радость, попав в свою естественную среду – теплую воду и ил», - пошутила Павленко.

«Общими усилиями здесь уже навели порядок, осталось просушить стены, наладить электрику. И снова ребята смогут радовать крымчан и наших гостей. А здесь неимоверно интересно, и здесь работают люди-герои и крокодилы-герои, которые пережили потоп», - подытожила она.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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