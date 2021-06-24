За призывы к протестам в Крыму оштрафовали жительницу Кубани

Жительницу Краснодарского края оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к несанкционированным акциям протеста в Симферополе, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Как отметили в ведомстве, весной этого года 26-летнюю девушку уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в Краснодарском крае.

Впоследствии сотрудники полиции и ФСБ задержали нарушительницу в Крыму, где она через интернет-группу призывала людей к проведению несанкционированных протестов в Симферополе.

В отношении злоумышленницы был составлен административный протокол. По результатам его рассмотрения суд приговорил ее к штрафу в 150 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ФСБ задержала «агента украинских спецслужб». В Симферополе задержан местный житель, который, по мнению ФСБ, «занимался сбором информации о полетах российской авиации и передал данные украинской стороне».

Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителя отверткой. Убийство произошло на почве внезапно разгоревшегося между сожителями конфликта.

Крымчанина уличили в растрате крупного государственного гранта. Главу фермерского хозяйства из Раздольненского района Крыма уличили в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие фермерского хозяйства.

Севастопольский изолятор на Фиоленте спроектирует самарская компания. Севастопольский изолятор временного содержания, спецприемник для отбывающих наказание за административные правонарушения и еще несколько объектов МВД на мысе Фиолент будет проектировать компания «Констант 18», зарегистрированная в городе Самаре.