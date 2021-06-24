Власть
За призывы к протестам в Крыму оштрафовали жительницу Кубани
Жительницу Краснодарского края оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к несанкционированным акциям протеста в Симферополе, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
Как отметили в ведомстве, весной этого года 26-летнюю девушку уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в Краснодарском крае.
Впоследствии сотрудники полиции и ФСБ задержали нарушительницу в Крыму, где она через интернет-группу призывала людей к проведению несанкционированных протестов в Симферополе.
В отношении злоумышленницы был составлен административный протокол. По результатам его рассмотрения суд приговорил ее к штрафу в 150 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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