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Власть

За призывы к протестам в Крыму оштрафовали жительницу Кубани

16:14 четверг, 24 июня 2021

Жительницу Краснодарского края оштрафовали на 150 тысяч рублей за призывы к несанкционированным акциям протеста в Симферополе, сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

Как отметили в ведомстве, весной этого года 26-летнюю девушку уже оштрафовали на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге в Краснодарском крае.

Впоследствии сотрудники полиции и ФСБ задержали нарушительницу в Крыму, где она через интернет-группу призывала людей к проведению несанкционированных протестов в Симферополе.

В отношении злоумышленницы был составлен административный протокол. По результатам его рассмотрения суд приговорил ее к штрафу в 150 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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