Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Оползень грозит разрушить музей «Поляна сказок» в Ялте ● В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи ● Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания ● Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень ● Более 650 предпринимателей Крыма просят возместить ущерб от потопа
Военную технику через Крымский мост стягивают в Ялту
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В Крыму продолжают ликвидировать последствия сокрушительного удара стихии.
Российскую военную технику стягивают в ялтинский район Васильевка для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. В сообществе Минобороны России в социальной сети ВКонтакте опубликовано видео военного марша.
Отмечается, что основные силы и средства, в том числе специальную инженерную технику вместе с самосвалами, перенаправили из Керчи, где основные работы уже выполнили.
Ялтинский район Васильевка остается проблемной точкой на карте города после обрушившихся ливней. В частности, на улице Джафера Сейдамета подтоплены 10 домовладений, несколько целиком оказались под водой, их засыпало камнями и грязью.
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