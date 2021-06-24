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Военную технику через Крымский мост стягивают в Ялту

21:29 четверг, 24 июня 2021
Военную технику через Крымский мост стягивают в Ялту

фото © скрин видео

В Крыму продолжают ликвидировать последствия сокрушительного удара стихии.

Российскую военную технику стягивают в ялтинский район Васильевка для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения. В сообществе Минобороны России в социальной сети ВКонтакте опубликовано видео военного марша.

Отмечается, что основные силы и средства, в том числе специальную инженерную технику вместе с самосвалами, перенаправили из Керчи, где основные работы уже выполнили.

Ялтинский район Васильевка остается проблемной точкой на карте города после обрушившихся ливней. В частности, на улице Джафера Сейдамета подтоплены 10 домовладений, несколько целиком оказались под водой, их засыпало камнями и грязью.

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