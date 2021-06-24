Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Пользователи пляжей в Ялте будут сами мониторить качество воды с понедельника ● Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды ● Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта ● Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты ● Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода
Власти Ялты решили бороться с будущими потопами изменив генплан
фото © gazeta.ru
Ливень, обрушившийся на Ялту на 18 июня, напомнил о застарелых проблемах города, не решавшихся годами. Речь идет не только о ливневой канализации, но и о самостроях.
Власти решили пересмотреть Генеральный план Ялты и запретить строительство в руслах рек.
«Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в постсоветское время в нарушение норм и правил на земельных участках, находящихся в руслах рек, чего не может быть в принципе, – заявила глава города Янина Павленко. – В результате была выведена из строя практически вся городская инфраструктура. Мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и другую градостроительную документацию, чтобы впредь не допускать таких ситуаций».
Напомним, в Кореизе смыло несколько домов, самовольно построенных в русле пересохшей реки.
При этом за последние 7 лет власти республики неоднократно начинали тотальную войну с самостроями, но процесс всякий раз спускали на тормозах. Очередной «крестовый поход» был объявлен ровно полгода назад. С тех пор этот вопрос в публичном пространстве не обсуждали.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды. Подвоз воды автоцистернами продолжается в некоторые районы Ялты.
Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта. В помощь ялтинцам для дезинфекции улиц после наводнения прибыли представители Главного управления войск радиационной, химической, биологической защиты.
Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода. В ночь со среды на четверг «Водоканал ЮБК» будет проводить дезинфекцию водопровода, в связи с этим пить воду из-под крана запрещено.
Сезон закончен? Запрет на купание в акватории Ялты продлен на неопределенный срок. Запрет на купание в море у берегов Ялты будет действовать до нормализации санитарных показателей.
Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты
Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.
Морской бой у Крыма: журналист BBC рассказал об атаке россиян
Британский эсминец преследовали российские корабли береговой охраны. А в небо было поднято два десятка самолетов.
Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода
В ночь со среды на четверг «Водоканал ЮБК» будет проводить дезинфекцию водопровода, в связи с этим пить воду из-под крана запрещено.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
вчера
План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть
В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.