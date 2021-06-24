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Потоп в Крыму

Власти Ялты решили бороться с будущими потопами изменив генплан

11:29 четверг, 24 июня 2021
Ялта
Власти Ялты решили бороться с будущими потопами изменив генплан

фото © gazeta.ru

Ливень, обрушившийся на Ялту на 18 июня, напомнил о застарелых проблемах города, не решавшихся годами. Речь идет не только о ливневой канализации, но и о самостроях.

Власти решили пересмотреть Генеральный план Ялты и запретить строительство в руслах рек.

«Затопление части частного жилого сектора произошло во многом из-за того, что этот самый жилой сектор построен в постсоветское время в нарушение норм и правил на земельных участках, находящихся в руслах рек, чего не может быть в принципе, – заявила глава города Янина Павленко. – В результате была выведена из строя практически вся городская инфраструктура. Мы внесем соответствующие изменения в Генеральный план и другую градостроительную документацию, чтобы впредь не допускать таких ситуаций».

Напомним, в Кореизе смыло несколько домов, самовольно построенных в русле пересохшей реки.

При этом за последние 7 лет власти республики неоднократно начинали тотальную войну с самостроями, но процесс всякий раз спускали на тормозах. Очередной «крестовый поход» был объявлен ровно полгода назад. С тех пор этот вопрос в публичном пространстве не обсуждали.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды. Подвоз воды автоцистернами продолжается в некоторые районы Ялты.

Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта. В помощь ялтинцам для дезинфекции улиц после наводнения прибыли представители Главного управления войск радиационной, химической, биологической защиты.

Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода. В ночь со среды на четверг «Водоканал ЮБК» будет проводить дезинфекцию водопровода, в связи с этим пить воду из-под крана запрещено.

Сезон закончен? Запрет на купание в акватории Ялты продлен на неопределенный срок. Запрет на купание в море у берегов Ялты будет действовать до нормализации санитарных показателей.

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