В Симферополе стажер-продавец украл газовых котлов на 294 тысяч рублей

С заявлением к правоохранителям обратилась индивидуальная предпринимательница, которая рассказала о том, как ее обманул начинающий продавец.

Всего, по ее словам, злоумышленник похитил 7 газовых котлов, которые должен был установить клиентам, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать 23-летнего симферопольца, ответственного за аферу. Парень честно признался, что газовые котлы он продал на одном из рынков крымской столицы, а деньги, полученные преступным путем, потратил на собственные нужды.

Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 6 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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