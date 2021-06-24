В Симферополе опять пообещали благоустроить набережную Салгира

Власти крымской столицы планируют благоустроить набережную Салгира. По словам главы администрации города Валентина Демидова, сметные расчеты уже готовы.

«В части благоустройства, нами уже подготовлены сметные расчеты по необходимому объему финансирования. Буду поднимать этот вопрос на уровне главы Республики Крым. Кроме благоустройства требуется уборка, вывоз строительного мусора, покос травы, а также снос сухих деревьев», - констатировал Демидов в рамках встречи с жителями поселка Грэсовский.

Кроме того, мэр анонсировал ремонт оборудования и покрытия в местном парке, поручил проконтролировать благоустроительные работы по ряду грэсовских дворов и прокомментировал вопрос обслуживания ливневок:

«В поселке есть несколько зон, на которых при выпадении осадков происходит подтопление. В оперативном режиме выяснил, что до сих пор система ливневой канализации не была передана на содержание. Вопрос по очистке решим в «ручном режиме», в сжатые сроки ливневка будет передана МБУ «Город« для регулярного обслуживания».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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