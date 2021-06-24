Происшествия
В Севастополе задержан серийный похититель колес
Кража колес с припаркованных автомобилей – преступление, которое, казалось, осталось в прошлом. Однако в апреле и мае 2021 года произошло как минимум два подобных инцидента.
Подозреваемый в совершении обеих краж был задержан на днях севастопольскими правоохранителями.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Севастополю, 48-летний севастополец под покровом ночи похитил колеса с шинами с двух припаркованных автомобилей и скрылся. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 50 тысяч рублей.
Сыщикам удалось установить личность и задержать похитителя – который, оказывается, раньше уже привлекался к уголовной ответственности за угон. По месту жительства подозреваемого были изъяты два похищенных комплекта колес, на одном из которых уже отсутствовали шины.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Форпост
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