В Севастополе под суд отправится местный житель, которого обвиняют в смертельном ДТП

В Севастополе прокуратура направила в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Как полагает следствие, утром 11 января 2020 года обвиняемый, управляя автомобилем Audi Q7, при приближении к задымленному из-за горевшей травы участку автомобильной дороги Севастополь – Инкерман не снизил скорость, в результате чего произвел столкновение с автомобилем Mercedes-Benz 308D, двигавшимся в попутном направлении. От полученных в результате дорожно-транспортного происшествия телесных повреждений женщина 1966 года рождения, находившаяся на пассажирском сидении автомобиля Mercedes, скончалась в лечебном учреждении», – сказано в сообщении.

В случае, если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит срок до пяти лет лишения свободы по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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