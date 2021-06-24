В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

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В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.

Об этом сообщил источник в структуре здравоохранения региона.

«На сегодняшний день «Спутник V» работает и против индийского штамма, который уже начинает циркулировать в Севастополе», – подтвердил источник и добавил, что официальной информации по этому факту пока нет, однако «в принципе, это уже у нас есть».

Сведений относительно действия на этот штамм двух других вакцин, имеющихся в регионе – ЭпиВакКорона и КовиВак - пока нет.

«Не все исследования завершили», – заключил источник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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