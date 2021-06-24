Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +23
море +22

Коронавирус в Крыму

В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

фото © www.inform.kz

В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.

Об этом сообщил источник в структуре здравоохранения региона.

«На сегодняшний день «Спутник V» работает и против индийского штамма, который уже начинает циркулировать в Севастополе», – подтвердил источник и добавил, что официальной информации по этому факту пока нет, однако «в принципе, это уже у нас есть». 

Сведений относительно действия на этот штамм двух других вакцин, имеющихся в регионе – ЭпиВакКорона и КовиВак - пока нет.

«Не все исследования завершили», – заключил источник.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ковид в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 90 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

Неизвестный на гусеничной машине «задавил» 39 деревьев в Бахчисарайском районе. В Бахчисарайском районе прокуратура установит виновных в гибели 39 деревьев на территории лесничества.

В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID. За прошедшую неделю в Крыму госпитализированы 534 пациента с новой коронавирусной инфекцией, что на 85% превышает уровень предыдущей недели.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.

Потоп в Крыму
В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи

В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи фото

В Керчи на территории возле оптового рынка образовались груды овощей и фруктов, испорченных в результате наводнения, которое произошло на минувшей неделе.

Сюжет
Потоп в Крыму

Потоп в Крыму

Сильнейшие дожди затопили города Крыма

Власть
Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма

Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма видео

Британский журналист Джонатан Бил, находившийся на эсминце Королевского флота Defender во время его пребывания у берегов Крыма, опубликовал видео, на котором показаны действия экипажа корабля.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации