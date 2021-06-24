Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ковид в Севастополе: оперативная сводка ● В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть ● Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму
В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса
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В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.
Об этом сообщил источник в структуре здравоохранения региона.
«На сегодняшний день «Спутник V» работает и против индийского штамма, который уже начинает циркулировать в Севастополе», – подтвердил источник и добавил, что официальной информации по этому факту пока нет, однако «в принципе, это уже у нас есть».
Сведений относительно действия на этот штамм двух других вакцин, имеющихся в регионе – ЭпиВакКорона и КовиВак - пока нет.
«Не все исследования завершили», – заключил источник.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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