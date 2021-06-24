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В МВД прокомментировали информацию о «похищенной» женщине в Ялте

20:10 четверг, 24 июня 2021
Ялта

Распространяемая в социальных сетях информация о похищении женщины в Ялте является недостоверной, заявили в МВД по Республике Крым.

«В дежурную часть УМВД России по Ялте поступило несколько сообщений, в которых говорилось о том, что в районе Солнечной тропы лежит неизвестный мужчина с телесными повреждениями, а находившаяся с ним женщина якобы похищена. В результате проверки, организованной сотрудниками полиции, факт нападения на 23-летнего парня и похищения его супруги не подтвердился», – говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали якобы «похищенную» девушку. С ее слов, они вместе с супругом распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. После этого девушка просто убежала от своего мужа, так как боялась агрессии с его стороны.

Участники инцидента отказались от помощи полиции, оформлять заявление в полицию они не намерены, добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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