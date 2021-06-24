В Крыму водитель чудом выжил в легковушке, уничтоженной в ДТП с грузовиком

Полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием легковушки и грузовика с песком, произошедшего в Черноморском районе Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«По предварительным данным, в 11.45 на автодороге Евпатория – Черноморское, водитель автомобиля Peugeot, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Scania. В результате ДТП произошло опрокидывание грузового транспортного средства», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что пострадал водитель автомобиля Peugeot, который был доставлен в ближайшее медицинское учреждение для оказания помощи. Обстоятельства произошедшего выясняются, по результатам проверки будут вынесены решения в соответствии с действующим законодательством.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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