В Крыму удвоилось число зараженных инфекциями клещей

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Специалисты в текущем году выявляют в Крыму почти на 80% чаще клещей, которые переносят инфекционные заболевания.

Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и Севастополе.

«Процент выявления инфекций от числа исследованных клещей с начала текущего года составил 31,3%, что на 77,5% выше, чем в 2020 году», – сообщили в центре.

При этом само количество клещей, обследованных в Крыму с начала года, сократилось. «С начала текущего года в лаборатории Центра исследовано 453 клеща, что на 17,4% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2020 года», – уточнили в учреждении.

Отмечается, что среди выявляемых в Крыму инфекций преобладает боррелиоз (болезнь Лайма) и марсельская лихорадка. В настоящее время вакцинация проводится против вирусного клещевого энцефалита. «Стандартная схема вакцинации против клещевого энцефалита состоит из трех доз. Ревакцинацию проводят каждые три года», – рассказали в центре.

Иммунная защита против клещевого энцефалита появляется примерно через две недели после введения второй дозы вакцины. Третья прививка необходима для формирования стойкого многолетнего иммунитета. Мощная иммунная защита формируется более чем у 87% вакцинированных.

За истекший период 2021 года привито 30,1% от подлежащего вакцинации населения, что на 46,8% выше показателя аналогичного периода 2020 года.

Ранее сообщалось, что по состоянию на начало мая текущего года в России от энцефалита привилось более 1,3 миллиона человек. В Крыму по состоянию на начало июня было привито более 700 крымчан.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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