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Потоп в Крыму

В Крыму спасатели достали из завалов автомобили

13:37 четверг, 24 июня 2021
Ялта
В Крыму спасатели достали из завалов автомобили

фото © МЧС Крыма

Cотрудники Ялтинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов в течение всего дня расчищали завалы и освобождали автомобили, унесенные потоком воды.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Так, в Кореизе в результате паводка, автомобиль Daewoo Nexia сполз с крутого склона и оказался лежащим на магистральном водоводе и силовых кабелях, питающих поселок. Сверху над ним нависал магистральный газопровод. Работать спасателям пришлось с применением альпинисткого снаряжения.

«При помощи механизированного и ручного инструмента, спасатели подготовили место для перемещения автомобиля. Впоследствии автокран переместил машину в безопасное место», — уточнили в пресс-службе.

Также в поселке спасателями был эвакуирован автомобиль ЗАЗ-968М, который оказался занесен двухметровым слоем грязи. Доставать его пришлось с использованием ГАСИ и такелажного снаряжения.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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