Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты решили бороться с будущими потопами изменив генплан ● Пользователи пляжей в Ялте будут сами мониторить качество воды с понедельника ● Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды ● Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта ● Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты
В Крыму спасатели достали из завалов автомобили
фото © МЧС Крыма
Cотрудники Ялтинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов в течение всего дня расчищали завалы и освобождали автомобили, унесенные потоком воды.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Так, в Кореизе в результате паводка, автомобиль Daewoo Nexia сполз с крутого склона и оказался лежащим на магистральном водоводе и силовых кабелях, питающих поселок. Сверху над ним нависал магистральный газопровод. Работать спасателям пришлось с применением альпинисткого снаряжения.
«При помощи механизированного и ручного инструмента, спасатели подготовили место для перемещения автомобиля. Впоследствии автокран переместил машину в безопасное место», — уточнили в пресс-службе.
Также в поселке спасателями был эвакуирован автомобиль ЗАЗ-968М, который оказался занесен двухметровым слоем грязи. Доставать его пришлось с использованием ГАСИ и такелажного снаряжения.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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