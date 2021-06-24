Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях в Крыму ● План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть ● Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму ● Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты ● Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь»
В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID
фото © Новости Крыма
За прошедшую неделю в Крыму госпитализированы 534 пациента с новой коронавирусной инфекцией, что на 85% превышает уровень предыдущей недели.
Об этом сообщил глава Минздрава республики Александр Остапенко на брифинге по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
«За прошедшую неделю в стационары госпитализированы 534 пациента с новой коронавирусной инфекцией, что на 245 или на 85% выше уровня прошлой недели. Выписаны 646 человек, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей», – рассказал министр.
По словам Остапенко, всего за минувшую неделю госпитализированы 663 пациента с COVID-19 и внебольничной пневмонией, рост за неделю составил 64%.
«Сейчас мы госпитализируем порядка 100-120 пациентов в сутки. Также у нас значительно увеличилась количество вызовов скорой помощи – порядка 1,8-2 тысяч в сутки», – добавил глава Минздрава Крыма.
На данный момент в стационарах на лечении находятся 2082 пациента с коронавирусом и пневмонией, из них 167 - в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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