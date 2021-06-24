В Крыму ФСБ задержала «агента украинских спецслужб»

В Симферополе задержан местный житель, который, по мнению ФСБ, «занимался сбором информации о полетах российской авиации и передал данные украинской стороне».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена противоправная деятельность жителя города Симферополь, действовавшего в интересах разведывательных органов Украины», - сообщают в ФСБ.

Мужчина с помощью специализированного оборудования собирал данные о полетах военной авиации и передавал данные спецслужбам Украины.

На текущий момент мужчина взят под стражу решением суда.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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