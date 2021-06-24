Потоп в Крыму
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В Керчи пенсионеры разбирают выброшенные после потопа овощи
фото © Крым.реалии
В Керчи на территории возле оптового рынка образовались груды овощей и фруктов, испорченных в результате наводнения, которое произошло на минувшей неделе.
Испорченный товар оказался востребованным у малоимущих пенсионеров.
Предприниматели, работающие на оптовом рынке, сгрузили к мусорным контейнерам мешки с овощами, ящики с фруктами и помидорами, поскольку не рассчитывали их продать. После этого сюда начали приходить малоимущие граждане, в основном – пенсионеры, которые разбирают выброшенные овощи и уносят по домам. Некоторые приходят с хозяйственными сумками и тележками.
Охрана оптового рынка не препятствует людям, которые перебирают выброшенные овощи и фрукты.
Тем временем центральный рынок в Керчи до сих пор закрыт: предприниматели вывозят испортившийся товар, моют помещения. Проходы между ларьками до сих пор завалены мусором.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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