Курортный сезон
Развитие сюжета: Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут ● За два года стоимость отдыха на курортах Крыма значительно выросла ● Туристам посоветовали покупать заранее путевки в Крым в ответ на жалобу на высокие цены ● В Евпатории насчитали 146 легальных средств размещения ● Власти Ялты насчитали 250 тысяч туристов, отдохнувших на майские праздники
Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму
фото © Новости Крыма
Снижения цен на курортах юга России – в Крыму и Краснодарском крае – не стоит ждать раньше середины июля, когда в отелях появятся свободные места.
Об этом «Известиям» рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
«Несмотря на открытие Турции, на данный момент снижения цен в российских отелях нет. Туры на черноморское побережье распроданы до 10-15 июля – нет никакой необходимости подстегивать продажи за счет скидок», – отметил эксперт.
По его мнению, падение цен не случится раньше 10 июля. При этом не нужно ждать скидок до 50-80%, сначала снижение будет на уровне 5-10% в зависимости от спроса на размещение. Это произойдет на всех российских курортах.
«Сейчас российские отельеры цены поднимать уже не будут. Наоборот, в августе ждем снижения на 20%. Безусловно, это немного, ведь перед сезоном цены взлетели в два-три раза», – добавил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.
При этом места в отелях юга России после 15 июля есть: в базе туроператора «Дельфин» значатся доступными 200 отелей Краснодарского края из 400.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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