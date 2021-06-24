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Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму

12:50 четверг, 24 июня 2021
Туроператоры спрогнозировали срок снижения цен на отдых в Крыму

фото © Новости Крыма

Снижения цен на курортах юга России – в Крыму и Краснодарском крае – не стоит ждать раньше середины июля, когда в отелях появятся свободные места.

Об этом «Известиям» рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«Несмотря на открытие Турции, на данный момент снижения цен в российских отелях нет. Туры на черноморское побережье распроданы до 10-15 июля – нет никакой необходимости подстегивать продажи за счет скидок», – отметил эксперт.

По его мнению, падение цен не случится раньше 10 июля. При этом не нужно ждать скидок до 50-80%, сначала снижение будет на уровне 5-10% в зависимости от спроса на размещение. Это произойдет на всех российских курортах.

«Сейчас российские отельеры цены поднимать уже не будут. Наоборот, в августе ждем снижения на 20%. Безусловно, это немного, ведь перед сезоном цены взлетели в два-три раза», – добавил гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

При этом места в отелях юга России после 15 июля есть: в базе туроператора «Дельфин» значатся доступными 200 отелей Краснодарского края из 400.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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