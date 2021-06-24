Сводка о новых заражениях в Крыму

За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5266 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 190 человек, выздоровевших за весь период - 42 633 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму. Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.

Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты. Эпидемиологическая ситуация в Крыму является контролируемой везде, за исключением Ялты.

Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь». В Крыму в сутки госпитализируют более 100 пациентов с коронавирусом.

В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией. Коечный фонд для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Крыму увеличится на 541 единицу.