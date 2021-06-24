Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть ● Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму ● Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты ● Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь» ● В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией
Сводка о новых заражениях в Крыму
За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 116 выявлены при обращении за медицинской помощью, 100 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 случаев завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 5266 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 190 человек, выздоровевших за весь период - 42 633 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму. Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.
Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты. Эпидемиологическая ситуация в Крыму является контролируемой везде, за исключением Ялты.
Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь». В Крыму в сутки госпитализируют более 100 пациентов с коронавирусом.
В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией. Коечный фонд для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Крыму увеличится на 541 единицу.
Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты
Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.
Морской бой у Крыма: журналист BBC рассказал об атаке россиян
Британский эсминец преследовали российские корабли береговой охраны. А в небо было поднято два десятка самолетов.
Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода
В ночь со среды на четверг «Водоканал ЮБК» будет проводить дезинфекцию водопровода, в связи с этим пить воду из-под крана запрещено.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
вчера
План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть
В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.