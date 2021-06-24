Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии

Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Судом установлено, что 34-летний житель Красноперекопского района в апреле 2020 года незаконно сбыл наркотическое средство каннабис (марихуана) в крупном размере, получив за это денежные средства», – сказано в сообщении.

Суд пришел к выводу, что подсудимый совершил преступление по п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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