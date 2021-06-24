Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +26
море +22

Происшествия

Суд приговорил бывшего борца с наркопреступностью к 14 годам колонии

15:51 четверг, 24 июня 2021

Красноперекопский районный суд Крыма приговорил бывшего оперуполномоченного группы по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД к 14 годам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Судом установлено, что 34-летний житель Красноперекопского района в апреле 2020 года незаконно сбыл наркотическое средство каннабис (марихуана) в крупном размере, получив за это денежные средства», – сказано в сообщении.

Суд пришел к выводу, что подсудимый совершил преступление по п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ – незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Деятельность наркодилеров пресекли в Крыму: 700 доз изъяты. Полицейские изъяли несколько сотен доз наркотиков и раскрыли более десятка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Во все тяжкие: у севастопольца дома нашли 15 кустов конопли. В Севастополе задержали местного жителя, выращивавшего марихуану.

Феодосийцу грозит 15 лет колонии за сбыт наркотиков. 42-летний житель Феодосии обвиняется в сбыте наркотических веществ.

Полицейские Ялты задержали распространителя экстази. Серьезный срок грозит ялтинцу за распространение «клубного наркотика» – экстази.

Потоп в Крыму
В Крыму спасатели достали из завалов автомобили

В Крыму спасатели достали из завалов автомобили

Cотрудники Ялтинского и Симферопольского аварийно-спасательных отрядов в течение всего дня расчищали завалы и освобождали автомобили, унесенные потоком воды.

Власть
Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма

Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма видео

Британский журналист Джонатан Бил, находившийся на эсминце Королевского флота Defender во время его пребывания у берегов Крыма, опубликовал видео, на котором показаны действия экипажа корабля.

Потоп в Крыму
Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

Власть
Дворников в Крыму могут заменить заключенные

Дворников в Крыму могут заменить заключенные

Почти сто лет назад советское правительство узаконило использование заключенных на принудительных работах.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации