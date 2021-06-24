«Событие Кэррингтона» накроет Крым

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На восстановление инфраструктуры могут потребоваться годы.

Мощнейшая геомагнитная буря в ближайшем будущем накроет не только Крымский полуостров, но и практически всю Землю, считают исследователи-космологи.

Жители Земли совершенно не готовы к такому испытанию, и на восстановление электрической и электронной инфраструктуры могут потребоваться годы, предупредили сотрудники NASA, пишет издание International News.

«Если солнечная буря будет достаточно сильной, она может разрушить спутниковые сети, нарушить электроснабжение и обесточить целые континенты», — отметили ученые.

«Событие Кэррингтона» — именно так назвали сильную электромагнитную бурю 1859 года, которая привела к выходу из строя всех телеграфных систем в Европе и Северной Америке. Авторы исследований считают, что такое явление очень трудно предсказать и оно может повториться в любое время. Тем более сейчас, когда солнечная активность возрастает с каждым годом.

С 2019 года начался 25-й цикл солнечной активности. Длится он будет 11 лет. В июле 2025 года активность Солнца возрастет до своего максимума, рассказал ForPost астрофизик, кандидат физико-математических наук, доцент базовой кафедры астрофизики и физики космоса ФТИ Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Владимир Кувшинов.

«Солнечная активность будет сопровождаться большим количеством солнечных пятен, а также рентгеновскими вспышками, корональными выбросами массы, корональными дырами», — отметил ученый.

По словам нашего собеседника, за несколько минут одной вспышки высвобождается энергия в миллиарды мегатонн. Выделенная энергия — это электромагнитное и корпускулярное излучения. Они превращаются в потоки, называемые солнечным ветром. Это очень ионизированные частицы, мчащиеся с огромной скоростью. До Земли они добираются за двое-трое суток.

Такие возмущения на нестабильной звезде не сулят ничего хорошего не только электронике, но и жителям Земли, особенно метеочувствительным, уверены медики.

По словам доцента кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медицинской академии С.И. Георгиевского КФУ Ирины Сухаревой, геомагнитные бури в первую очередь влияют на кровеносные сосуды и давление.

Эксперт советует избегать прямых солнечных лучей, особенно в теплое время года.

«На пляже лучше бывать утром — с 9.00 до 11.00, и потом уже с 17.00. Солнце в зените чрезвычайно опасно», — сказала медик.

Напомним, чем больше в жизни человека солнца, тем выше риск заболеть меланомой. Лидером по заболеваемости этим видом рака является Крым. И хотя солнце — неоспоримый источник столь необходимого человеку витамина D, злоупотреблять ультрафиолетом не стоит.

Ирина Сухарева добавила, что летом нельзя забывать о головном уборе и правильном питьевом режиме — употреблять нужно чистую и, естественно, несладкую воду.

О том, что случится с человеческим организмом при «событии Кэррингтона», можно только догадываться.

В тексте использованы материалы: Форпост

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