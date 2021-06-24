Севастопольский изолятор на Фиоленте спроектирует самарская компания

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Севастопольский изолятор временного содержания, спецприемник для отбывающих наказание за административные правонарушения и еще несколько объектов МВД на мысе Фиолент будет проектировать компания «Констант 18», зарегистрированная в городе Самаре.

Стоимость проведения проектно-изыскательских работ составит 8,161 млн рублей. Подготовить документацию, согласно проекту контракта, фирма обязана до 31 января 2022 года.

Напомним, что планы по строительству комплекса специальных учреждений полиции были неоднозначно восприняты жителями близлежащих садовых товариществ. Местные жители отмечали, что район остро нуждается в социальных учреждениях, и выступали за появление на данной территории школы или детского сада.

После этого глава УМВД России по городу Севастополю Павел Гищенко заявил, что горожане неверно поняли суть предстоящего строительства и не оценили всех преимуществ нового соседства.

В случае удачного аукциона местные жители, по его словам, будут обеспечены коммунальными ресурсами, которых прежде были лишены. Кроме того, на Фиоленте будет размещено отделение Балаклавского РОВД с участковыми и пешими патрульными нарядами, что будет способствовать снижению уровня преступности в данном районе.

Да, и само учреждение ИВС будет занимать примерно десятую часть выделенного участка – остальную территорию региональное управление МВД намерено передать в собственность города для строительства социальных объектов.

Добавим, что, по информации портала государственных закупок, строительство полицейских объектов начнется в 2023 году и завершится в 2025-м. Стоимость их возведения может достичь 779 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Форпост

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