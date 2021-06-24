Прогноз погоды в Крыму на четверг 24 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 24 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами град), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман), уровень опасности желтый, ветер (местами шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 27, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 4 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 97 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 23 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 87 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер С 3 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 91 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 20, в Евпатории - 20, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 23, в Николаевке - 21, в Севастополе - 19, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 20 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 26, на Кипре - 24, в Одессе - 20, в Сочи - 21, в Турции - 25, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на среду 23 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 июня.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 июня.

На Ялту снова идут большие дожди. Ялта снова готовится к ливням, которые обещают начаться с сегодняшнего вечера.

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение. С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.