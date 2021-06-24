Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень

Несколько улиц и Мисхорский парк в южнобережном поселке Кореиз в Ялте вновь подвергаются подтоплению из-за схода потоков воды с горы Ай-Петри.

Об этом сообщили в Мининформе Крыма.

«В результате дождей на горе Ай-Петри образовались потоки воды, которые стекают по улице Южная, в районе санатория «Белоруссия», по территории Мисхорского парка, а также по улицам Кореизское шоссе и Водовозовых», – сказано в сообщении.На место направился руководитель Кореизского территориального органа и сотрудники МЧС. На момент осмотра территории подтоплений жилых домов не выявлено. Ведутся работы по отводу потоков воды от жилых домов.

«На территории Кореиза постоянно находится руководитель территориального органа, а также 55 военнослужащих, более 40 сотрудников МЧС, почти 60 участников Общероссийского народного фронта и техника», – добавили в министерстве.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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