Власть
Посольство России в США призвало отменить военно-морские учения Sea Breeze
Посольство России в США заявило, что военно-морские учения Sea Breeze, которые ежегодно проходят в водах Черного моря по программе НАТО «Партнерство ради мира», «не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе».
В своем заявлении ведомство призвало «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море».
«Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без навязывания помощи извне», – говорится в заявлении.
В США пока публично не реагировали на это заявление.
Тем временем пресс-служба посольства США в Украине заявила накануне, что в этом году в учениях примут участие наибольшее количество стран: «32 страны из 6 континентов, 5 тысяч военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга».
Представители посольства отметили, что учения Sea Breeze повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.
Военно-морские учения Sea Breeze проходят с 1997 года по программе НАТО «Партнерство ради мира».
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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