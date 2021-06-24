Посольство России в США призвало отменить военно-морские учения Sea Breeze

Посольство России в США заявило, что военно-морские учения Sea Breeze, которые ежегодно проходят в водах Черного моря по программе НАТО «Партнерство ради мира», «не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе».

В своем заявлении ведомство призвало «США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море».

«Все возникающие проблемы в этом регионе могут решить причерноморские государства без навязывания помощи извне», – говорится в заявлении.

В США пока публично не реагировали на это заявление.

Тем временем пресс-служба посольства США в Украине заявила накануне, что в этом году в учениях примут участие наибольшее количество стран: «32 страны из 6 континентов, 5 тысяч военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга».

Представители посольства отметили, что учения Sea Breeze повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе.

Военно-морские учения Sea Breeze проходят с 1997 года по программе НАТО «Партнерство ради мира».​

Ранее НАТО осудило наращивание Россией военной мощи в Крыму и призвало ее вывести свои войска из территории полуострова.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Обстрел у Фиолента: военный атташе Британии вызван в Минобороны РФ. Военный атташе Великобритании вызван в Министерство обороны Российской Федерации после инцидента у берегов Крыма.

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма. Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

Украина и США проведут самые масштабные в истории военные учения около Крыма. В американо-украинских военных учениях «Си Бриз-2021» примет участие наибольшее количество стран за всю историю их проведения.