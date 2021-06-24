Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды ● Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта ● Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты ● Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода ● В Ялте нашли куртку пропавшей без вести женщины
Пользователи пляжей в Ялте будут сами мониторить качество воды с понедельника
Пользователи пляжей в ялтинском регионе с понедельника начнут самостоятельно мониторить качество воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.
Об этом во время заседания оперштаба по ликвидации последствий ЧС в республике сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым и Севастополя Наталья Пеньковская.
«Предприниматели благоустраивают свои пляжи, приводят их в порядок, – рассказала она. – С понедельника предприниматели начинают плановый контроль на своих пляжных картах и в зависимости от полученных результатов будет приниматься решение (о возобновлении купания) в каждом конкретном случае».
Пеньковская уточнила, что силы самого управления Роспотребнадзора брошены на контроль за качеством питьевой воды, а также мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона.
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал всех воздержаться от купания в море на пляжах Большой Ялты. «В море же удобрения, канализация – все стягивалось. Пляжи закрыты точно не из вредности. По крайней мере, на тех 40, которые не были смыты, если загорать и можно, то в море (купаться) не рекомендуем», – подчеркнул он.
Запрет на купание в море действует в Ялте после наводнения, начавшегося 18 июня. Вчера в крымском Роспотребнадзоре заявили о продлении этого запрета на неопределенный срок. При этом отмечалось, что вирус холеры в акватории Ялты не обнаружен.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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