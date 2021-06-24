Под Симферополем перевернулся автобус, перевозивший 19 детей

Сегодня вечером на трассе Симферополь — Алушта перевернулся автобус, перевозивший 19 детей из Ямало-Ненецкого округа.

Как сообщили в ГИБДД, водитель автомобиля «Мерседеса Спринтер», выезжая со второстепенной дорого (полосы для разгона) не предоставил преимущество водителю автомобиля «WV поинтер», движущемуся в попутном направлении, допустил с ним столкновение, после чего допустил опрокидывание на бок.

В результате ДТП два пассажира «Спринтера» и водитель VW получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства происшествия выясняются.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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