Почетный гражданин Ялты Киркоров попал в черный список Украины

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Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Указом Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 года Киркорова Филиппа Бедросовича включат в перечень», - говорится в сообщении.

Российского певца и артиста включили в список на основании 15 статьи Закона Украины «О кинематографе», которая позволяет ведомству вносить изменения в перечень на основании обращений некоторых органов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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