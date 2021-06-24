Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.9
воздух +23
море +22

Stars

Почетный гражданин Ялты Киркоров попал в черный список Украины

18:28 четверг, 24 июня 2021
Почетный гражданин Ялты Киркоров попал в черный список Украины

фото © objectiv.tv

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Филиппа Киркорова в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«Указом Министерства культуры и информационной политики Украины от 22 июня 2021 года Киркорова Филиппа Бедросовича включат в перечень», - говорится в сообщении.

Российского певца и артиста включили в список на основании 15 статьи Закона Украины «О кинематографе», которая позволяет ведомству вносить изменения в перечень на основании обращений некоторых органов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бузову обругали в соцсетях за внешний вид на фото в крымском монастыре. Певица и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» опять попала под шквал критики после того, как в ее профиле появилось несколько фотографий из Свято-Троицкого женского монастыря в Симферополе.

Кабмин Украины инициирует введение санкций против 11 российских артистов за поездки в Крым. Кабинет Министров Украины рассмотрит вопрос о том, чтобы предложить Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции в отношении 11 российских актеров и артистов за посещение Крыма.

Бузова арендовала парк в Крыму для романтичного ужина. Также певица взяла вертолетную экскурсию над побережьем полуострова и прокатилась на лошади.

Известный актер в депрессии отправился в Крым. Российский актер Павел Деревянко после расставания со своей гражданской женой Дарьей Мясищевой отправился в Крым.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

В Севастополе обнаружили индийский штамм коронавируса

В Севастополе появился индийский штамм коронавируса, против которого применяют вакцину «Спутник V», эффективность которого уже доказана в ходе исследований.

Потоп в Крыму
Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания

Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания

С 28 июня пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.

Водный кризис
График подачи воды в Алуште смягчат с завтрашнего дня

График подачи воды в Алуште смягчат с завтрашнего дня

Алушта с пятницы переходит на 17-часовой график подачи воды.

Власть
Дворников в Крыму могут заменить заключенные

Дворников в Крыму могут заменить заключенные

Почти сто лет назад советское правительство узаконило использование заключенных на принудительных работах.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации