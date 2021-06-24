Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания

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С 28 июня пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, запрет на купание в море продлен на неопределенный срок.

Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды, а также проводит мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который, на сегодня, не выявлен.

Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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