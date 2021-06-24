Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Потоки воды снова затапливают Ялту: на Ай-Петри прошел ливень ● Более 650 предпринимателей Крыма просят возместить ущерб от потопа ● В Крыму спасатели достали из завалов автомобили ● Власти Ялты решили бороться с будущими потопами изменив генплан ● Пользователи пляжей в Ялте будут сами мониторить качество воды с понедельника
Пляжи Ялты остаются закрытыми для купания
фото © Янина Павленко / Facebook
С 28 июня пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, запрет на купание в море продлен на неопределенный срок.
Роспотребнадзор контролирует качество питьевой воды, а также проводит мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который, на сегодня, не выявлен.
Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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